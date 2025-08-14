Немецкие ультраправые намерены создать новую молодежную организацию

Немецкая ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) подтвердила свои планы основать новую молодежную организацию.

Основание запланировано на конец ноября в городе Гиссен к северу от Франкфурта. Представитель партии подтвердил, что учредительное собрание запланировано на 29 и 30 ноября.

По его словам, на нем будет избрано правление новой организации, а также принято решение о названии и логотипе.

Предыдущее молодежное крыло антииммиграционной партии "Молодежная альтернатива" (МА) было в значительной степени независимым объединением. Оно было распущено в конце марта по решению партийной конференции "АдГ".

План основания новой организации был обоснован желанием партии получить большее влияние на партийную молодежь.

Существовало также беспокойство, что МА может быть запрещена после того, как немецкие спецслужбы нашли доказательства ее антидемократических устремлений и классифицировали ее как правоэкстремистскую организацию.

Предполагается, что в будущем организация-правопреемница будет более тесно связана с "АдГ".

Газета Bild сообщила, что Жан-Паскаль Хом, член парламента земли Бранденбург от "АдГ", рассматривается на должность председателя новой организации.

На X председатель бранденбургского отделения "АдГ" и член Бундестага Рене Шпрингер высказался за то, чтобы поставить Хома во главе новой организации.

Хом и еще четверо депутатов бранденбургского парламента от "АдГ" были отнесены к категории правоэкстремистских ведомством по защите конституции, национальной разведывательной службой.

Напомним, "Альтернатива для Германии" стала самой популярной политической силой в стране, согласно резонансному новому опросу, опубликованному во вторник.

Недавно сообщалось, что впервые с середины мая рейтинг "Альтернативы для Германии" поднялся до 25%.