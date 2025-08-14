В РФ озвучили погоджені деталі саміту Трампа-Путіна

Помічник глави Кремля Юрій Ушаков заявив, що підготовка саміту лідерів США та РФ в Анкориджі перейшла у завершальну фазу, та повідомив частину погоджених деталей.

Про це пише російське агентство "РИА Новости", повідомляє "Європейська правда".

За словами Ушакова, програму зустрічі Путіна і Трампа 15 серпня на Алясці погоджено. Він додав, що лідери спочатку проведуть зустріч тет-а-тет, а потім за участю делегацій.

Зустріч Путіна і Трампа розпочнеться о 22:30 за київським часом, вона пройде у присутності перекладачів. Перед початком переговорів вони виступлять з короткими заявами.

До складу російської делегації увійдуть, окрім Владіміра Путіна, міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров, помічник Путіна Юрій Ушаков, міністр оборони Андрєй Бєлоусов, міністр фінансів Антон Сілуанов і генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій Кирил Дмитрієв.

Склад американської делегації теж визначений, але озвучить його американська сторона, повідомив Ушаков.

Центральною темою саміту, за його словами, буде врегулювання війни, але будуть порушені й інші теми, сказав помічник Путіна.

Путін і Трамп проведуть спільну пресконференцію за підсумками переговорів.

Президент Володимир Зеленський заявив напередодні, що Трамп зателефонує йому після того, як зустрінеться з очільником Кремля.

Також американський президент заявив, що якщо зустріч на Алясці з очільником Кремля пройде добре – він проведе другу зустріч, у якій зможе взяти участь Зеленський.

