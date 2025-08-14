В РФ озвучили согласованные детали саммита Трампа-Путина

Помощник главы Кремля Юрий Ушаков заявил, что подготовка саммита лидеров США и РФ в Анкоридже перешла в завершающую фазу, и сообщил часть согласованных деталей.

По словам Ушакова, программа встречи Путина и Трампа 15 августа на Аляске согласована. Он добавил, что лидеры сначала проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.

Встреча Путина и Трампа начнется в 22:30 по киевскому времени, она пройдет в присутствии переводчиков. Перед началом переговоров они выступят с краткими заявлениями.

В состав российской делегации войдут, кроме Владимира Путина, министр иностранных дел России Сергей Лавров, помощник Путина Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Состав американской делегации тоже определен, но озвучит его американская сторона, сообщил Ушаков.

Центральной темой саммита, по его словам, будет урегулирование войны, но будут затронуты и другие темы, сказал помощник Путина.

Путин и Трамп проведут совместную пресс-конференцию по итогам переговоров.

Президент Владимир Зеленский заявил накануне, что Трамп позвонит ему после того, как встретится с главой Кремля.

Также американский президент заявил, что если встреча на Аляске с главой Кремля пройдет хорошо – он проведет вторую встречу, в которой сможет принять участие Зеленский.

