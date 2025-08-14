Литва пополняет склады противотанковыми минами и артиллерийскими снарядами

Литва приобрела современные противотанковые мины и артиллерийские снаряды в рамках усилий по укреплению своих оборонных возможностей.

Об этом сообщило в четверг министерство обороны страны, пишет "Европейская правда".

Мины, стоимость которых превышает 10 миллионов евро, предназначены для борьбы с бронированными транспортными средствами.

Также склады боеприпасов пополнены 155-мм артиллерийскими снарядами стоимостью 520 тысяч евро. Снаряды предназначены для использования с самоходными гаубицами PzH 2000.

"Накопление боеприпасов является стратегически важным шагом на пути к укреплению оборонных возможностей Литвы", – заявила министр обороны Довиле Шакалиене в сообщении министерства.

"Мы должны обеспечить, чтобы Вооруженные силы Литвы всегда имели достаточный запас – или даже избыток – современных боеприпасов, поскольку это не просто цифры на бумаге, а гарантия безопасности нашего народа", – подчеркнула глава министерства.

Она добавила, что военные накапливают как 155-мм артиллерийские снаряды, так и современные противотанковые мины "для обеспечения эффективного сдерживания".

Закупки были произведены через Агентство НАТО по поддержке и закупкам.

В этом году Литва планирует потратить на оборону чуть больше 4% валового внутреннего продукта, а к 2026 году увеличить эту цифру до 5,25%.

Кроме того, Литва выделяет более 460 млн евро на авансовый платеж за танки Leopard.

Напомним, в эти дни в Литве проходят военные учения в районах вблизи белорусской границы.