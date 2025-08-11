У Литві починаються військові навчання біля кордону з Білоруссю

У Литві з 11 по 22 серпня пройдуть військові навчання "Aršus vilkas 2025" ("Лютий вовк-2025") у районах неподалік від кордону з Білоруссю.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Delfi, про це повідомила литовська армія.

Навчання організовує батальйон "Geležinis Vilkas" ("Залізний вовк") піхотної бригади імені великого князя Литовського Альгірдаса. Вони відбудуться у Варенському районі, що межує з Білоруссю, та на полігоні Гайжюнай.

Очікується, що в навчаннях візьмуть участь близько 350 військовослужбовців і 50 одиниць техніки.

"У перший тиждень навчання піхотна рота і штаб батальйону передислокуються у Варенський район, де відточуватимуть оборонні операції в населених пунктах з використанням піхотних бойових машин "Вілкас" та іншої бойової техніки батальйону. У другий тиждень навчань на полігоні в Гайжюнай підрозділи проводитимуть бойові стрільби на рівні роти", – повідомили у литовській армії.

Під час навчань будуть використовувати імітаційні боєприпаси та піротехнічні заряди. Крім того, військова техніка буде інтенсивно пересуватися по дорогах Варенського району.

Нагадаємо, останнім часом до Литви через Білорусь почали залітати військові дрони. 1 серпня після кількох днів пошуків майже у центрі країни виявили російський дрон. Генеральна прокуратура заявила, що у тому безпілотнику містився вибуховий заряд.

Перед цим схожий інцидент стався 10 липня, коли до Литви через Білорусь залетів дрон "Гербера".