Україна вважає акти вандалізму проти місць пам'яті в Польщі провокацією спецслужб РФ

Посольство України у Польщі заявило, що розцінює дії, спрямовані проти місць пам’яті на території країни, як провокацію, організовану російськими спецслужбами.

Про це йдеться у заяві посольства, оприлюдненій у четвер, інформує "Європейська правда".

Так у дипломатичній установі відреагували на інформацію про затримання в Польщі 17-річного громадянина України за підозрою у вчиненні актів вандалізму.

Посольство заявило, що звернулося до компетентних органів Республіки Польща з проханням ретельно провести розслідування з дотриманням прав громадянина України.

"Посольство рішуче засуджує будь-які ганебні дії, спрямовані проти місць пам’яті. Ми розцінюємо це як провокацію російських спецслужб, спрямованих на створення напруги між нашими народами. Україна послідовно виступає за повагу до історичної пам’яті – як власної, так і пам’яті наших сусідів. Ми засуджуємо будь-які прояви вандалізму та акти ненависті", – сказано у повідомленні дипмісії.

У посольстві наголосили, що усі, хто порушує законодавство держави, на території якої перебуває, мають нести відповідальність згідно з чинним законодавством

Посольство також очікує на відповідь правоохоронних органів Польщі щодо актів вандалізму, які були вчинені раніше проти українських місць памʼяті у Польщі, додали у дипмісії.

Поліція Польщі 13 серпня заявила про затримання двох 17-річних українців, які, як стверджується, малювали червоно-чорні прапори та залишали "бандерівські гасла" на будівлях і у місцях пам’яті жертв Волинської трагедії.

Один із затриманих вчинив вандалізм над пам’ятником жертв Волинської трагедії у селі Домостав.

Прем’єр Польщі Дональд Туск напередодні заявляв, що співробітники Агентства внутрішньої безпеки у середу 13 серпня, затримали молодого громадянина України, ймовірно, завербованого російськими спецслужбами для диверсійної діяльності.