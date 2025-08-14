У Польщі затримали двох 17-річних українців за демонстрацію "гасел і прапора Бандери"

Поліція Польщі заявила про затримання двох 17-річних українців, які, як стверджується, малювали червоно-чорні прапори та залишали "бандерівські гасла" на будівлях і у місцях пам’яті жертв Волинської трагедії.

Про це поліція Вроцлава повідомила 13 серпня, пише "Європейська правда".

Затримання здійснили у результаті координації співробітників кримінального відділу міського управління поліції Вроцлава спільно зі співробітниками Агентства внутрішньої безпеки та Центрального бюро боротьби з кіберзлочинністю.

"Згідно з висновками слідчих, затримані розміщували на фасадах будівель та пам'ятниках, присвячених жертвам Волинської трагедії, прапори Бандери та гасла, що пропагують нацистську ідеологію та прославляють постать Степана Бандери", – йдеться у повідомленні поліції.

Стверджується, що ці дії відбувались на території Вроцлава, Варшави, а також нещодавно у селі Домостав.

Розслідування перебуває під контролем Національної прокуратури.

Водночас прем’єр Дональд Туск напередодні заявляв, що співробітники Агентства внутрішньої безпеки у середу 13 серпня, затримали молодого громадянина України, ймовірно, завербованого російськими спецслужбами для диверсійної діяльності. Не уточнюється, чи йдеться про одного із затриманих, про яких повідомила поліція Вроцлава.

Одночасно президент Польщі Кароль Навроцький, коментуючи інцидент на концерті білоруського репера Макса Коржа у Варшаві, закликав Сейм заборонити "бандерівський прапор" на території країни.

Навроцький додав, що в майбутньому може порушувати це питання перед президентом України Володимиром Зеленським.

