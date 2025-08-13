У Польщі затримали українця, що міг готувати диверсії за вказівкою з РФ
У Польщі заявили про затримання громадянина України, ймовірно завербованого російськими спецслужбами для диверсійної діяльності.
Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву від імені прем’єра Дональда Туска розмістили в офіційному X його канцелярії.
Молодого громадянина України затримали співробітники Агентства внутрішньої безпеки у середу 13 серпня, його звинувачують у диверсійній діяльності.
"Це не перший випадок, коли росіяни вербують українців і білорусів для такої діяльності у Польщі"
"Це не перший випадок, коли росіяни вербують українців і білорусів для такої діяльності у Польщі", – зазначили у повідомленні.
Інших деталей наразі не повідомляють.
Раніше цього ж дня стало відомо, що прокуратура Польщі передала до суду обвинувальний акт проти шести членів організованого злочинного угруповання, яким інкримінують диверсійну діяльність в інтересах іноземної держави.
У лютому 2025 року у Польщі на 8 років засудили українця за підготовку диверсій на користь Росії.