У Польщі затримали українця, що міг готувати диверсії за вказівкою з РФ

Новини — Середа, 13 серпня 2025, 19:49 — Марія Ємець

У Польщі заявили про затримання громадянина України, ймовірно завербованого російськими спецслужбами для диверсійної діяльності.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву від імені прем’єра Дональда Туска розмістили в офіційному X його канцелярії.

Молодого громадянина України затримали співробітники Агентства внутрішньої безпеки у середу 13 серпня, його звинувачують у диверсійній діяльності.

"Це не перший випадок, коли росіяни вербують українців і білорусів для такої діяльності у Польщі", – зазначили у повідомленні.

Інших деталей наразі не повідомляють.

Раніше цього ж дня стало відомо, що прокуратура Польщі передала до суду обвинувальний акт проти шести членів організованого злочинного угруповання, яким інкримінують диверсійну діяльність в інтересах іноземної держави.

У лютому 2025 року у Польщі на 8 років засудили українця за підготовку диверсій на користь Росії.

Польща Війна з РФ
