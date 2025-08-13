У Польщі затримали українця, що міг готувати диверсії за вказівкою з РФ

У Польщі заявили про затримання громадянина України, ймовірно завербованого російськими спецслужбами для диверсійної діяльності.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву від імені прем’єра Дональда Туска розмістили в офіційному X його канцелярії.

Молодого громадянина України затримали співробітники Агентства внутрішньої безпеки у середу 13 серпня, його звинувачують у диверсійній діяльності.

💬 Premier @DonaldTusk w #KPRM: Dziś ABW aresztowało młodego Ukraińca, któremu zarzuca się akty dywersji. To nie pierwszy raz, gdy Rosjanie werbują Ukraińców i Białorusinów, by na terenie Polski dopuszczali się tego typu działań. – Kancelaria Premiera (@PremierRP) August 13, 2025

"Це не перший випадок, коли росіяни вербують українців і білорусів для такої діяльності у Польщі", – зазначили у повідомленні.

Інших деталей наразі не повідомляють.

Раніше цього ж дня стало відомо, що прокуратура Польщі передала до суду обвинувальний акт проти шести членів організованого злочинного угруповання, яким інкримінують диверсійну діяльність в інтересах іноземної держави.