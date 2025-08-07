У Польщі розслідують вандалізм над пам’ятником жертвам Волинської трагедії

У Польщі розслідують інцидент із пам’ятником жертвам Волинської трагедії, на якому намалювали революційний червоно-чорний прапор ОУН та залишили напис "Слава УПА".

Про це пише Radio Rzeszów, передає "Європейська правда".

Інцидент стався у польському селі Домостава. За даними поліції, пам’ятник пошкодили у середу, 6 серпня.

На пам'ятнику жертвам Волинської трагедії невідомі намалювали червоно-чорний прапор та написали "Слава УПА".

Польська поліція розслідує обставини вандалізму та розшукує винних.

Фото: Radio Rzeszów

Зазначимо, нещодавно Сейм Польщі запровадив день пам’яті загиблих під час етнічних чисток на Волині як день пам’яті жертв "геноциду, вчиненого ОУН і УПА на східних територіях Другої Польської Республіки", в МЗС України розкритикували цей крок.

На початку червня у Львові польсько-українська команда почала пошуково-ексгумаційні роботи з метою перепоховання польських військових, загиблих на початку Другої світової війни.

У червні в Мінкульті повідомляли, що Україна надала дозвіл польській стороні на проведення ексгумаційних робіт на колишній території села Збоїська, що тепер у межах Львова.