В Естонії рейтинг уряду впав до 22%

В Естонії зростає частка незадоволених роботою уряду і прем'єр-міністра Крістена Міхала.

Про це свідчить опитування Інституту соціальних досліджень Естонії спільно з соціологічною службою Norstat, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Згідно з останніми результатами, 22% респондентів вважають, що уряд Естонії працює дуже добре або радше добре, а 71% – що радше погано або дуже погано.

У червні частка задоволених роботою естонського уряду становила 29%, а незадоволених – 66%.

Особистий рейтинг прем'єра Естонії Крістена Міхала також знизився: у липні лише 18% опитаних схвалюють його діяльність, тоді як 62% її не підтримують. У червні схвалення висловлювали 25%, а негативно висловлювалися 59%.

Тим часом рейтинг урядової коаліції Естонії так само впав до історичного мінімуму у 17,3%.

Нагадаємо, в уряді Естонії залишилися дві партії – ліберальні Партія реформ і "Естонія 200" – після того, як вони припинили співпрацю з соціал-демократами. За підсумками переформатувань в уряді змінились п'ять міністрів, але ключові посади, важливі для України – міністрів закордонних справ і оборони – обіймають ті самі люди.

Три партії були коаліційними партнерами майже два роки – після того, як домовились про уряд за підсумками виборів 2023 року. Прем’єркою перший час була лідерка реформістів Кая Каллас – до її висування на топпосаду у Єврокомісії, після чого керівництво партією та урядом перейшло до Крістена Міхала.