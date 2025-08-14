В Эстонии рейтинг партии премьера обвалился до рекордного минимума

Эстонская Партия реформ, представителем которой является действующий премьер Кристен Михал, за лето еще больше потеряла поддержку и имеет самый низкий рейтинг за последние годы.

Как сообщает ERR, пишет "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты опроса Turu-uuringute AS, подтверждая тенденцию, которую показал опрос Norstat.

По состоянию на август поддержка Партии реформ снизилась до 10%, тогда как еще в июне составляла 19%. Это минимальный показатель за период после выборов, состоявшихся в марте 2023 года, и 2022 год.

Аналогичный рейтинг на уровне 10% сейчас имеют "Правые" (Parempoolsed) – политсила, не представленная в действующем парламенте, образовавшаяся три года назад в результате раскола партии "Отечество" (Isamaa). Это их самый высокий рейтинг за время существования.

Самой популярной политсилой остается оппозиционная Isamaa с 21%, на втором месте – крайне правые EKRE с 19%, на третьем – центристы с 16%, социал-демократы четвертые с 11%.

Коалиционный партнер Партии реформ – "Эстония 200" – имеет поддержку на уровне 5% по сравнению с 4% в июне.

Поэтому совокупная поддержка коалиционных партий составляет лишь 15%, меньше всего за период после выборов.

Сбор данных для опроса проводили 7-11 августа, опросили почти 900 совершеннолетних эстонцев.

Одним из шагов, которые, вероятно, ударили по рейтингу правительства, стало повышение НДС с июля. После того десятки тысяч граждан поддержали петицию с призывом снизить НДС на продукты питания, однако в правительстве настроены скептически.

Напомним, после выборов 2023 года эстонское правительство начинало работу во главе с премьером Каей Каллас, а в составе коалиции были три партии. После выдвижения Каллас на топ-должность в Еврокомиссии руководство партией и правительством перешло к Кристену Михалу.

Весной 2025 года "реформисты" и "Эстония 200" прекратили сотрудничество с социал-демократами. В результате в правительстве сменились пять министров, но ключевые для Украины должности занимают те же люди.

Следующие парламентские выборы в Эстонии должны состояться в начале 2027 года.