ЄС вітає рішення США взяти участь у гарантіях безпеки для України

Європейський Союз вітає заяву президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, зроблену під час відеорозмови з європейськими лідерами 13 серпня, про те, що США долучаться до надання гарантій безпеки Україні після встановлення миру.

Як передає кореспондентка "Європейської правди", про це у четвер, 14 серпня, заявила заступниця головної речниці Європейської комісії Аріанна Подеста.

ЄС вітає згоду США долучитися до гарантій безпеки Україні, разом з іншими союзниками.

"Це те, що ми вітаємо… Важливим аспектом є те, що США заявили, що вони готові це зробити", – наголосила Подеста.

Вона додала, що Єврокомісія "дуже вітає всі зусилля, які забезпечать можливість для України перебувати у міцній позиції, щоб захищати себе".

"Це дійсно один із позитивних результатів зустрічі", – підкреслила речниця Єврокомісії.

Як повідомляла "Європейська правда", президент Франції Емманюель Макрон після спільної розмови з президентом США Дональдом Трампом 13 серпня заявив, що США – на відміну від НАТО – долучаться до гарантій безпеки Україні, і що це підтвердив сам Трамп.

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта також розповів, що Трамп говорив про перемир’я, долученість України і про гарантії безпеки.