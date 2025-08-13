Кошта розповів, що говорив Трамп лідерам ЄС: перемир’я, участь України і гарантії безпеки

Після завершення масштабних онлайн-перемовин за участі європейських лідерів 13 серпня, Зеленського та керівництва США, президент Європейської Ради Антоніу Кошта навів три основних меседжа, які доніс до співрозмовників президент США Дональд Трамп.

Про це, як повідомляє кореспондентка "Європейської правди", Кошта заявив на спільному прес-підході з президентом Франції Емманюелем Макроном у французькому Брегансоні.

Кошта і Макрон зустрілися в одній з резиденцій президента Франції – Форт Брегансон – щоб разом взяти участь у онлайн-перемовинах з лідерами США і Європи.

"Президент Трамп поділився з нами трьома дуже важливими цілями. По-перше – це припинення вогню", – заявив Кошта.

Як другий пункт президент Європейської ради виділив позицію США, за якої "ніхто, крім України, не може вести перемовини щодо справ України".

"Третій елемент – готовність Сполучених Штатів розділити з Європою зусилля щодо зміцнення умов безпеки, коли буде досягнуто тривалого та справедливого миру для України", – розповів Антоніу Кошта.

Він висловив сподівання, що під час саміту Трампа з володарем Кремля Путіним на Алясці 15 серпня вдасться "досягти припинення вогню та відкрити шлях до миру в Україні".

Зазначимо, президент Франції Емманюель Макрон після масштабних перемовин за участі європейських лідерів, Зеленського та керівництва США заявив, що територіальні питання "не будуть предметом переговорів" ні з ким, окрім президента України Володимира Зеленського.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, коментуючи переговори, розповів, які саме позиції донесли у розмові з Трампом. Зокрема обговорювалося те, що "Україна готова обговорювати територіальні питання, але вихідною позицією буде лінія зіткнення".

"Юридичне визнання окупованих територій не обговорюється", – сказав тоді він.

Зеленський, своєю чергою, розповів, що під час перемовини у різних форматах, обговорювалося питання потенційної зустрічі лідерів США та РФ на Алясці, яка запланована на 15 серпня. Трамп запропонував йому, що після зустрічі на Алясці у них "буде контакт".