ЕС приветствует решение США принять участие в гарантиях безопасности для Украины

Европейский Союз приветствует заявление президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, сделанное во время видеоразговора с европейскими лидерами 13 августа, о том, что США присоединятся к предоставлению гарантий безопасности Украине после установления мира.

Как передает корреспондент "Европейской правды", об этом в четверг, 14 августа, заявила заместитель главного пресс-секретаря Европейской комиссии Арианна Подеста.

ЕС приветствует согласие США присоединиться к гарантиям безопасности Украины, вместе с другими союзниками.

"Это то, что мы приветствуем... Важным аспектом является то, что США заявили, что они готовы это сделать", – подчеркнула Подеста.

Она добавила, что Еврокомиссия "очень приветствует все усилия, которые обеспечат возможность для Украины находиться в прочной позиции, чтобы защищать себя".

"Это действительно один из положительных результатов встречи", – подчеркнула пресс-секретарь Еврокомиссии.

Как сообщала "Европейская правда", президент Франции Эмманюэль Макрон после совместного разговора с президентом США Дональдом Трампом 13 августа заявил, что США – в отличие от НАТО – присоединятся к гарантиям безопасности Украины и что это подтвердил сам Трамп.

Президент Европейского Совета Антониу Кошта также рассказал, что Трамп говорил о перемирии, причастности Украины и о гарантиях безопасности.