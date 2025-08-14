Туск після першої зустрічі з новим президентом Польщі: ми погодились щодо одного

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у четвер провів першу зустріч тет-а-тет з новим президентом Польщі Каролем Навроцьким, який переміг на виборах за підтримки опозиційної партії "ПіС".

Про підсумки зустрічі Туск написав іронічний пост у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Туск зустрівся з Навроцьким опівдні і після зустрічі написав пост, із якого випливає, що між обома лідерами не так багато питань, щодо яких вони можуть дійти згоди.

"В одному, пане президенте, ми були повністю згодні: у нас чудові сім'ї та фантастичні діти!" – написав Дональд Туск.

Це була перша особиста зустріч між главою держави та главою уряду Польщі. Темами обговорення були міжнародні справи, зокрема ситуація в Україні та майбутня зустріч між президентом США Дональдом Трампом та главою Росії Владіміром Путіним. Навроцький напередодні представляв Польщу у відеоконференції за участю президента Трампа та європейських лідерів щодо України.

Розмова Туска з Навроцьким тривала близько години, повідомляє Onet.

Як пізніше заявив на пресконференції речник президента Павел Шефернакер, обговорили суттєві питання, "важливі для Польщі". "Атмосфера була нормальною – як і має бути на зустрічі прем'єр-міністра та президента. Це не світський захід; це зустріч двох найважливіших людей у країні", – наголосив він.

6 серпня Навроцький офіційно склав присягу як новий президент Польщі, змінивши на посаді Анджея Дуду.

Читайте детальніше, що Кароль Навроцький говорив про Україну під час кампанії та як майбутній президент змінить Польщу і що чекати Україні.