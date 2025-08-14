Туск после первой встречи с новым президентом Польши: мы согласились по поводу одного

Премьер-министр Польши Дональд Туск в четверг провел первую встречу тет-а-тет с новым президентом Польши Каролем Навроцким, который победил на выборах при поддержке оппозиционной партии "ПиС".

Об итогах встречи Туск написал ироничный пост в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Туск встретился с Навроцким в полдень и после встречи написал пост, из которого следует, что между обоими лидерами не так много вопросов, по которым они могут прийти к согласию.

"В одном, господин президент, мы были полностью согласны: у нас замечательные семьи и фантастические дети!" – написал Дональд Туск.

Это была первая личная встреча между главой государства и главой правительства Польши. Темами обсуждения были международные дела, в частности ситуация в Украине и предстоящая встреча между президентом США Дональдом Трампом и главой России Владимиром Путиным. Навроцкий накануне представлял Польшу в видеоконференции с участием президента Трампа и европейских лидеров по Украине.

Разговор Туска с Навроцким длился около часа, сообщает Onet.

Как позже заявил на пресс-конференции пресс-секретарь президента Павел Шефернакер, обсудили существенные вопросы, "важные для Польши". "Атмосфера была нормальной – как и должно быть на встрече премьер-министра и президента. Это не светское мероприятие; это встреча двух важнейших людей в стране", – подчеркнул он.

6 августа Навроцкий официально принял присягу как новый президент Польши, сменив на посту Анджея Дуду.

Читайте подробнее, что Кароль Навроцкий говорил об Украине во время кампании и как будущий президент изменит Польшу и чего ждать Украине.