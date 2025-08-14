В Італії зросла кількість підтверджених смертей в аварії човнів з мігрантами

Кількість підтверджених смертей внаслідок аварії двох човнів з мігрантами біля італійського острова зросла до 27, точна кількість зниклих досі невідома.

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".

Внаслідок аварії двох човнів з нелегальними мігрантами біля найпівденнішого острова Італії Лампедуза загинули щонайменш 27 осіб. Таку цифру підтвердили у поліції, хоча на цей час знайшли тіла лише 23 потопельників.

Пошукові роботи на ніч призупиняли та відновили вранці.

Співробітники італійського Червоного Хреста спілкуються зі вцілілими мігрантами, яких поділили на групи за знанням тих чи інших мов, у спробах з’ясувати, скільки людей зникли безвісти і як звали загиблих.

Два човни перекинулися напередодні, 13 серпня, приблизно за 14 миль від берегів Лампедузи. Спершу повідомили про загибель щонайменш 20 людей, ще 60 врятували.

Острів Лампедуза завдяки розташуванню неподалік берегів Африки в останні роки став основними "воротами" для мігрантів, які сподіваються потрапити у Європу. Багато мігрантських човнів зазнають аварії, так і не діставшись острова.

Постійний потік мігрантів є великим викликом для Італії і топтемою у політичному порядку денному країни, як і в дискусіях з іншими країнами ЄС, від яких Італія очікує більшої підтримки.

Уряд Італії побудував два центри для утримання мігрантів в Албанії, що стало першою подібною угодою для країн ЄС.

Проте з реалізацією задуму виникли проблеми – італійські суди побачили суперечності в указі уряду Італії та законодавстві ЄС стосовно того, які країни походження мігрантів можна вважати безпечними.

Нещодавно прем'єрка Джорджа Мелоні обурилася рішенням Суду ЄС щодо критеріїв для відмови мігрантам в отриманні притулку – воно також впливає на "албанську схему".







