В Италии выросло число подтвержденных смертей в крушении лодок с мигрантами

Количество подтвержденных смертей в результате аварии двух лодок с мигрантами у итальянского острова возросло до 27, точное количество пропавших до сих пор неизвестно.

Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".

В результате аварии двух лодок с нелегальными мигрантами у самого южного острова Италии Лампедуза погибли по меньшей мере 27 человек. Такую цифру подтвердили в полиции, хотя в настоящее время нашли тела только 23 утопленников.

Поисковые работы на ночь приостанавливали и возобновили утром.

Сотрудники итальянского Красного Креста общаются с уцелевшими мигрантами, которых разделили на группы по знанию тех или иных языков, в попытках выяснить, сколько людей пропали без вести и как звали погибших.

Две лодки перевернулись накануне, 13 августа, примерно в 14 милях от берегов Лампедузы. Сначала сообщили о гибели по меньшей мере 20 человек, еще 60 спасли.

Остров Лампедуза благодаря расположению недалеко от берегов Африки в последние годы стал основными "воротами" для мигрантов, которые надеются попасть в Европу. Многие мигрантские лодки терпят крушение, так и не добравшись до острова.

Постоянный поток мигрантов является большим вызовом для Италии и топ-темой в политической повестке дня страны, как и в дискуссиях с другими странами ЕС, от которых Италия ожидает большей поддержки.

Правительство Италии построило два центра для содержания мигрантов в Албании, что стало первым подобным соглашением для стран ЕС.

Однако с реализацией замысла возникли проблемы – итальянские суды увидели противоречия в указе правительства Италии и законодательстве ЕС относительно того, какие страны происхождения мигрантов можно считать безопасными.

Недавно премьер Джорджа Мелони возмутилась решением Суда ЕС относительно критериев для отказа мигрантам в получении убежища – оно также влияет на "албанскую схему".