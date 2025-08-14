В Естонії скоригували проєкт євроколії Rail Baltica задля економії

В Естонії з міркувань економії вирішили розбити на етапи запуск євроколії Rail Baltica, що має забезпечити швидкісне сполучення балтійських держав з європейською мережею залізниці.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

Естонія не стала змінювати дату завершення будівництва євроколії Rail Baltica – 2030 рік, проте проєкт вирішили скоригувати і розтягти у часі з фінансових причин. Про це йдеться у доповіді відповідального міністерства, яку передали до парламентського комітету з економічних питань.

Для початку естонську секцію проєкту вирішили будувати одноколійною – початково планувалося одразу дві колії. Це вимагатиме добудови ділянок для зустрічного роз’їзду чи обгону, коли швидший експрес їде позаду повільнішого поїзда.

У зв’язку з тимчасовою відмовою від другої колії скоротиться і кількість необхідного обладнання для регулювання руху та електрифікації.

Також на першому етапі відмовилися від будівництва понад 10 шляхопроводів та лише частково реалізують проєкти 12 станцій, відклавши на майбутнє менш важливі елементи.

Орієнтовна вартість "урізаного" проєкту становить 3,1 млрд євро.

Rail Baltica є масштабним транскордонним проєктом у рамках Транс’європейської транспортної мережі, що має покращити залізничне сполучення передусім з Польщею та Німеччиною. Євроколія забезпечить безперервне сполучення від Таллінна через Ригу й литовський Каунас до Варшави, з відгалуженнями до аеропортів Риги та Вільнюса.

У майбутньому допускають її продовження підводним тунелем до Фінляндії, що сполучить Таллінн з Гельсінкі.

Як повідомляли, в Україні почали будівництво євроколії від Ужгорода до кордону з ЄС.

Також Україні погодили фінансування від ЄС у розмірі 76 млн євро на будівництво євроколії від Львова до польського кордону.