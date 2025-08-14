В Эстонии скорректировали проект евроколеи Rail Baltica для экономии

В Эстонии из соображений экономии решили разбить на этапы запуск евроколеи Rail Baltica, которая должна обеспечить скоростное сообщение балтийских государств с европейской сетью железной дороги.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

Эстония не стала менять дату завершения строительства евроколеи Rail Baltica – 2030 год, однако проект решили скорректировать и растянуть во времени по финансовым причинам. Об этом говорится в докладе ответственного министерства, который передали в парламентский комитет по экономическим вопросам.

Для начала эстонскую секцию проекта решили строить одноколейной – изначально планировалось сразу две колеи. Это потребует достройки участков для встречного разъезда или обгона, когда более быстрый экспресс едет позади медленного поезда.

В связи с временным отказом от второго пути сократится и количество необходимого оборудования для регулирования движения и электрификации.

Также на первом этапе отказались от строительства более 10 путепроводов и лишь частично реализуют проекты 12 станций, отложив на будущее менее важные элементы.

Ориентировочная стоимость "урезанного" проекта составляет 3,1 млрд евро.

Rail Baltica является масштабным трансграничным проектом в рамках Трансъевропейской транспортной сети, который должен улучшить железнодорожное сообщение прежде всего с Польшей и Германией. Евроколея обеспечит непрерывное сообщение от Таллинна через Ригу и литовский Каунас в Варшаву, с ответвлениями в аэропорты Риги и Вильнюса.

В будущем допускают ее продолжение подводным тоннелем в Финляндию, который соединит Таллинн с Хельсинки.

Как сообщалось, в Украине начали строительство евроколеи от Ужгорода до границы с ЕС.

Также Украине согласовали финансирование от ЕС в размере 76 млн евро на строительство евроколеи от Львова до польской границы.