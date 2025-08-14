Експрезиденту Румунії доведеться сплатити майже 1 млн євро через програний суд щодо власності

Колишньому президенту Румунії Клаусу Йоганнісу доведеться сплатити майже мільйон євро у зв’язку з програним судом щодо володіння нерухомістю у місті Сибіу, яку родина Йоганнісів здавала в оренду.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Йоганніс отримав повідомлення від Національного агентства фіскальної адміністрації про зобов’язання сплатити близько мільйона євро у зв’язку з програним судом щодо володіння будівлею у Сибіу, яку у підсумку визнали власністю держави.

Майже 300 000 євро, які родина Йоганнісів має повернути, складає дохід від оренди приміщення, отриманий за 17 років. Проте з усіма пенями й відсотками сума сягнула майже мільйона.

На добровільну сплату зазначеної суми дають 15 днів.

Клаус Йоганніс ще перед остаточним програшем обіцяв, що одразу після вироку суду поверне кошти.

