Экс-президенту Румынии придется заплатить почти 1 млн евро из-за проигранного суда

Бывшему президенту Румынии Клаусу Йоханнису придется заплатить почти миллион евро в связи с проигранным судом по владению недвижимостью в городе Сибиу, которую семья Йоханнисов сдавала в аренду.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Йоханнис получил уведомление от Национального агентства фискальной администрации об обязательстве выплатить около миллиона евро в связи с проигранным судом по владению зданием в Сибиу, которое в итоге признали собственностью государства.

Почти 300 000 евро, которые семья Йоганнисов должна вернуть, составляют доход от аренды помещения, полученный за 17 лет. Однако со всеми пенями и процентами сумма достигла почти миллиона.

На добровольную уплату указанной суммы дают 15 дней.

Клаус Йоганнис еще до окончательного проигрыша обещал, что сразу после приговора суда вернет средства.

