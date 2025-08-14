СМИ: Трамп звонил Столтенбергу, чтобы обсудить Нобелевскую премию мира

В прошлом месяце президент США Дональд Трамп неожиданно позвонил министру финансов Норвегии Йенсу Столтенбергу, чтобы обсудить торговые тарифы, а также его стремление получить Нобелевскую премию мира.

Об этом сообщает Dagens Næringsliv со ссылкой на собственные источники, пишет "Европейская правда".

Газета отметила, что Трамп позвонил Столтенбергу из Овального кабинета в конце июля. Звонок прозвучал неожиданно, когда Столтенберг стоял на улице.

Темой разговора были запланированные США пошлины на норвежские товары, но Трамп также поднял вопрос о Нобелевской премии мира. Он якобы высказал мнение, что заслуживает эту премию за свою деятельность на благо мира во всем мире, и очень хотел бы ее получить.

По информации DN, это не первый случай, когда Трамп упоминает о премии мира в разговорах со Столтенбергом. Однако нет информации о том, что он напрямую связывал премию с какими-либо таможенными льготами для Норвегии.

Столтенберг подтвердил газете, что получил звонок от Трампа и нескольких его чиновников.

"Это правда, что президент Трамп позвонил мне за несколько дней до разговора с премьер-министром Стьёре. В разговоре также участвовали несколько сотрудников президента, в частности министр финансов Бессент и торговый представитель Грир", – сообщил Politico Столтенберг.

Бывший генсек НАТО отметил, что они обсуждали пошлины и экономическое сотрудничество.

"Я не буду комментировать содержание разговора", – ответил Столтенберг на вопрос, упоминал ли Трамп о премии мира.

Ежегодно Норвежский Нобелевский комитет выбирает лауреатов из сотен номинантов. Пять членов комитета назначаются парламентом Норвегии в соответствии с инструкциями шведского промышленника 19 века Альфреда Нобеля. Победители объявляются ежегодно в октябре в Осло.

Несколько стран, в частности Израиль, Пакистан и Камбоджа, уже номинировали Трампа за посредничество в заключении мирных соглашений или перемирия с момента его возвращения на пост в январе.

Обратим внимание, что 15 августа на Аляске пройдет саммит между Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным. Американский президент заявил, что, по его мнению, Путин прибывает на саммит с намерением "заключить соглашение" о прекращении войны в Украине.

В то же время он также предполагает, что его встреча с главой Кремля имеет 25% шансов на провал.

