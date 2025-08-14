Британия осудила возобновление проекта израильского поселения, угрожающего Палестине

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми резко раскритиковал планы Израиля по расширению поселения E1, которое может разделить Западный берег и отрезать его от Восточного Иерусалима.

Его слова цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

По словам британского министра, реализация проекта поставит под угрозу перспективы мирного урегулирования и создания независимого Палестинского государства.

"Великобритания решительно осуждает планы израильского правительства по расширению поселения E1, которые разделят будущее Палестинское государство на две части и станут грубым нарушением международного права. Эти планы должны быть немедленно прекращены", – заявил Лемми.

Речь идет об отложенном проекте, о возобновлении которого 14 августа заявил израильский ультраправый министр финансов. Это проект строительства поселения E1, которое разделит Западный берег и отрежет его от Восточного Иерусалима. По словам офиса главы Минфина Израиля, этот шаг "похоронит" идею создания Палестинского государства.

Проект предусматривает строительство 3401 дома для израильских поселенцев между существующим поселением на Западном берегу и Иерусалимом. Израиль замораживал его в 2012 и 2020 годах из-за возражений США, европейских союзников и других государств.

Как известно, на фоне обострения гуманитарного кризиса в секторе Газа звучит все более громкая критика правительства Биньямина Нетаньяху со стороны европейских лидеров. Поддержка и симпатия к Израилю в обществах стран Западной Европы достигли самого низкого уровня за много лет опросов.

Недавно президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж признает Палестину в сентябре на Генассаблее ООН. Несмотря на резкую критику со стороны США, Франция получила заметную поддержку. В круг сторонников признания Палестинского государства вошли несколько европейских стран, а также Канада, Австралия и Новая Зеландия, которые совместным заявлением призвали международное сообщество последовать этому шагу.

