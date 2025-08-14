Румунія закликає розширити охорону Чорного моря для захисту енергетики та судноплавства

Міністр оборони Румунії Іонут Мостеану заявив, що союзники по НАТО Румунія, Болгарія та Туреччина повинні розширити спільну оперативну групу, яка займається розмінуванням Чорного моря, включивши до її складу патрулі для захисту енергетичних об'єктів і торгових шляхів від потенційних атак Росії.

Про це він сказав в інтерв’ю Reuters, пише "Європейська правда".

Румунія, Болгарія та Туреччина, які межують з Чорним морем разом з Україною, Росією та Грузією, минулого року створили оперативну групу з розмінування на тлі російської війни в Україні.

"Цей проєкт доведеться розширити до проєкту патрулювання в найближчі роки. Ми обговоримо це найближчим часом з нашими союзниками", – заявив Мостеану.

Він сказав, що Чорне море продовжуватиме бути полем бою для Росії.

"Ми маємо стримати [Росію] і захистити наші інтереси, а саме енергетичну інфраструктуру, морську торгівлю та свободу судноплавства. Це наші цілі, і ми будемо їх захищати", – наголосив він.

Румунія має 650-кілометровий сухопутний кордон з Україною, і під час війни на її територію неодноразово падали уламки російських безпілотників. Мостеану зазначив, що в Чорному морі "майже щодня" відбуваються спроби заглушити сигнали GPS, і що, ймовірно, за цим стоїть Росія. Росія регулярно відкидає такі звинувачення.

На запитання про запланований на п'ятницю, 15 серпня, саміт президента США Дональда Трампа і очільника Кремля Владіміра Путіна в Алясці, Мостеану висловив сподівання, що він призведе до припинення вогню.

"Усі чекають на припинення вогню, а потім на переговори про справедливий і тривалий мир із гарантіями безпеки для України", – додав він.

У Керченській протоці вранці 15 грудня затонули два російські танкери, "Волгонефть 212" і "Волгонефть-239". Їх розламало навпіл, і мазут почав витікати у воду.

У Міністерстві закордонних справ України закликали партнерів посилити протидію російському "тіньовому флоту" танкерів після аварії таких суден у Чорному морі, що спричинило екологічну катастрофу у регіоні.

У січні Україна, Румунія та Болгарія узгодили спільні кроки для взаємодії з міжнародними інституціями щодо масштабної екологічної катастрофи в Чорному морі, спричиненої забрудненням мазутом після аварії російських танкерів.