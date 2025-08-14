Румыния призывает расширить охрану Черного моря для защиты энергетики и судоходства

Министр обороны Румынии Ионут Мостеану заявил, что союзники по НАТО Румыния, Болгария и Турция должны расширить совместную оперативную группу, которая занимается разминированием Черного моря, включив в ее состав патрули для защиты энергетических объектов и торговых путей от потенциальных атак России.

Об этом он сказал в интервью Reuters, пишет "Европейская правда".

Румыния, Болгария и Турция, которые граничат с Черным морем вместе с Украиной, Россией и Грузией, в прошлом году создали оперативную группу по разминированию на фоне российской войны в Украине.

"Этот проект придется расширить до проекта патрулирования в ближайшие годы. Мы обсудим это в ближайшее время с нашими союзниками", – заявил Мостеану.

Он сказал, что Черное море будет продолжать быть полем битвы для России.

"Мы должны сдержать [Россию] и защитить наши интересы, а именно энергетическую инфраструктуру, морскую торговлю и свободу судоходства. Это наши цели, и мы будем их защищать", – подчеркнул он.

Румыния имеет 650-километровую сухопутную границу с Украиной, и во время войны на ее территорию неоднократно падали обломки российских беспилотников. Мостеану отметил, что в Черном море "почти ежедневно" происходят попытки заглушить сигналы GPS, и что, вероятно, за этим стоит Россия. Россия регулярно отвергает такие обвинения.

На вопрос о запланированном на пятницу, 15 августа, саммите президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина в Аляске, Мостеану выразил надежду, что он приведет к прекращению огня.

"Все ждут прекращения огня, а затем переговоров о справедливом и длительном мире с гарантиями безопасности для Украины", – добавил он.

В Керченском проливе утром 15 декабря затонули два российских танкера, "Волгонефть 212" и "Волгонефть-239". Их разломало пополам, и мазут начал вытекать в воду.

В Министерстве иностранных дел Украины призвали партнеров усилить противодействие российскому "теневому флоту" танкеров после аварии таких судов в Черном море, что привело к экологической катастрофе в регионе.

В январе Украина, Румыния и Болгария согласовали совместные шаги для взаимодействия с международными институтами по масштабной экологической катастрофе в Черном море, вызванной загрязнением мазутом после аварии российских танкеров.