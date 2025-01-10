Україна закликає посилити протидію "тіньовому флоту" РФ після екологічного лиха у Чорному морі

У Міністерстві закордонних справ України закликали партнерів посилити протидію російському "тіньовому флоту" танкерів після аварії таких суден у Чорному морі, що спричинило екологічну катастрофу у регіоні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу 10 січня заявив речник МЗС України Георгій Тихий.

Речник зазначив, що аварія двох російських танкерів у Керченській протоці 15 грудня з масштабним розливом мазуту підтверджує, що застарілі судна "тіньового флоту" є екологічною загрозою для акваторій, якими вони пересуваються, оскільки Росія нехтує безпековими стандартами мореплавства.

Георгій Тихий наголосив, що керівництву Росії знадобилося понад 20 днів, щоб визнати масштаби проблеми на найвищому рівні і створити оперативний штаб для ліквідації наслідків.

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"У період з 15 до 31 грудня 2024 року цей витік нафтопродуктів з пошкоджених танкерів у Керченській протоці тривав, і російська влада не вживала жодних дієвих заходів для ліквідації цієї катастрофи", – наголосив він.

Речник зауважив, що ця катастрофа є прямим наслідком російської агресії проти України та протиправної господарської діяльності Росії на тимчасово окупованих територіях і в водних акваторіях України. Він підкреслив, що це загроза і для екосистеми Чорного моря, і для життя та здоров’я громадян усіх причорноморських країн.

"Це також свідчення для наших партнерів що використання Росією так званого "тіньового флоту" для незаконних перевезень не лише приносить мільярди російському воєнному бюджету, але й підвищує ризики екологічних катастроф і збитків для прибережних держав. І це стосується не лише Чорного моря", – наголосив речник.

"Саме тому Україна ще раз закликає посилити санкційні обмеження щодо операторів "тіньового флоту" РФ. Давно пора поставити цей флот на якір", – заявив Георгій Тихий.

Він додав, що Росію слід притягнути до відповідальності за заподіяну транскордонну шкоду.

Нагадаємо, у Фінляндії заявили про технічні дефекти танкера, який підозрюють у пошкодженні підводної ЛЕП і кількох кабелів зв’язку у Фінській затоці та зараховують до "тіньового флоту".

Термін "тіньовий флот Росії" використовують у ЄС стосовно танкерів, які перевозять російську нафту в обхід "цінової стелі", встановленої G7 для зменшення прибутку держави-агресора від міжнародної торгівлі. Це переважно старі танкери із заплутаними структурами власності та контролю, що здійснюють рейси без належного страхування (компаніям з країн G7 заборонено страхувати танкери, що перевозять продукцію без дотримання санкцій).

Термін "тіньовий флот" викликає критику частини експертів, які наполягають на жорсткіших санкціях проти танкерів, що возять нафту та нафтопродукти з РФ, і кажуть, що в реальності механізм санкцій не працює. Детальніше про це у статті Андрія Клименка "6 кроків, щоб зупинити нафту з Росії".

Також дивіться відеорозслідування УП про так званий "тіньовий флот".