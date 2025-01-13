Україна, Румунія і Болгарія погодили взаємодію щодо екологічного лиха в Чорному морі

Україна, Румунія та Болгарія узгодили спільні кроки для взаємодії з міжнародними інституціями щодо масштабної екологічної катастрофи в Чорному морі, спричиненої забрудненням мазутом після аварії російських танкерів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила міністерка захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук на своїй сторінці у Facebook.

На онлайн-зустрічі очільників профільних міністерств трьох держав йшлось про те, що залишається проблемою відсутність верифікованих даних щодо наслідків аварії російських танкерів 15 грудня 2024 року та подальшого поширення мазуту в акваторії Чорного моря.

Доступ до інформації про цю ситуацію є лише за допомогою кримських локальних медіа та обмеженої кількості супутникових знімків. Станом на сьогодні знімки демонструють, що забруднення російським мазутом сягнуло міста Євпаторія, зауважила Гринчук.

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За попередніми підрахунками екоінспекторів, витік мазуту наніс екосистемі Чорного моря матеріальної шкоди на суму понад 14 млрд доларів США.

На зустрічі домовилися координувати спільні зусилля щодо обмеження виходу у Чорне море застарілого флоту РФ, який створює потенційні загрози для морської екосистеми.

Україна вже звернулася щодо цього до відповідних секретаріатів конвенцій ООН, UNEP, ЮНЕСКО, Європейського Союзу, Міжнародної морської організації (IMO). Також готується звернення до Європейської комісії у цій справі.

"Чекаємо на жорстку реакцію світової спільноти. Це вже не перша схожа ситуація з російськими танкерами. РФ ігнорує міжнародне морське право. Тож проігнорувати цю аварію зараз – означає дозволити її повторення у майбутньому", – зауважила Гринчук.

У Міністерстві закордонних справ України закликали партнерів посилити протидію російському "тіньовому флоту" танкерів після аварії таких суден у Чорному морі, що спричинило екологічну катастрофу у регіоні.

У Керченській протоці вранці 15 грудня затонули два російські танкери, "Волгонефть 212" і "Волгонефть-239". Їх розламало навпіл, і мазут почав витікати у воду.