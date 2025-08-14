Канада профінансувала девʼять тонн гуманітарної допомоги, яку скинули мешканцям Гази

Канада профінансувала дев'ять тонн гуманітарної допомоги, яку скинули з повітря для мешканців cектору Гази.

Про це заявили у Міністерстві закордонних справ Канади, пише "Європейська правда".

У МЗС Канади наголосили, що катастрофічна гуманітарна криза в Газі є нестерпною: бездіяльність не є варіантом, а відтак у партнерстві з Йорданією Канада продовжує надавати життєво необхідну допомогу населенню Гази.

"Сьогодні близько 9 тонн гуманітарної допомоги, профінансованої Канадою, було скинуто в Газі літаком Королівських ВПС Йорданії", – заявили у відомстві.

Канада закликала уряд Ізраїлю виконати зобов'язання згідно з міжнародним гуманітарним правом, зокрема дозволити та сприяти швидкому та безперешкодному доступу гуманітарної допомоги до Гази.

Фото: Х

Зіштовхнувшись зі все більшою міжнародною критикою своїх військових операцій у Газі, Ізраїль дозволив більшій кількості вантажівок з гуманітарною допомогою перетнути кордон, а деяким іноземним державам – здійснити повітряні десанти з продовольством і ліками. Німеччина, Франція, Італія та Нідерланди здійснили авіадесантну доставку гуманітарної допомоги в сектор Гази.

На тлі загострення гуманітарної кризи у секторі Гази лунає дедалі гучніша критика уряду Беньяміна Нетаньягу з боку європейських лідерів. Підтримка та симпатія до Ізраїлю у суспільствах держав Західної Європи досягли найнижчого рівня за багато років опитувань.

Нещодавно президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Париж визнає Палестину у вересні на Генасамблеї ООН. Попри різку критику з боку США, Франція отримала помітну підтримку. До кола прихильників визнання Палестинської держави увійшли кілька європейських країн, а також Канада, Австралія та Нова Зеландія, які спільною заявою закликали міжнародну спільноту наслідувати цей крок.

