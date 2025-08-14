Канада профинансировала 9 тонн гуманитарной помощи, которую сбросили жителям Газы

Канада профинансировала девять тонн гуманитарной помощи, которую сбросили с воздуха для жителей сектора Газы.

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Канады, пишет "Европейская правда".

В МИД Канады подчеркнули, что катастрофический гуманитарный кризис в Газе является невыносимым: бездействие не является вариантом, поэтому в партнерстве с Иорданией Канада продолжает оказывать жизненно необходимую помощь населению Газы.

"Сегодня около 9 тонн гуманитарной помощи, профинансированной Канадой, было сброшено в Газе самолетом Королевских ВВС Иордании", – заявили в ведомстве.

Канада призвала правительство Израиля выполнить обязательства в соответствии с международным гуманитарным правом, в частности разрешить и содействовать быстрому и беспрепятственному доступу гуманитарной помощи в Газу.

Фото: Х

Столкнувшись с растущей международной критикой своих военных операций в Газе, Израиль разрешил большему количеству грузовиков с гуманитарной помощью пересечь границу, а некоторым иностранным государствам – осуществить воздушные десанты с продовольствием и медикаментами. Германия, Франция, Италия и Нидерланды осуществили авиадесантную доставку гуманитарной помощи в сектор Газа.

На фоне обострения гуманитарного кризиса в секторе Газа звучит все более громкая критика правительства Биньямина Нетаньяху со стороны европейских лидеров. Поддержка и симпатия к Израилю в обществах стран Западной Европы достигли самого низкого уровня за много лет опросов.

Недавно президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж признает Палестину в сентябре на Генассаблее ООН. Несмотря на резкую критику со стороны США, Франция получила заметную поддержку. В круг сторонников признания Палестинского государства вошли несколько европейских стран, а также Канада, Австралия и Новая Зеландия, которые совместным заявлением призвали международное сообщество последовать этому шагу.

Подробнее об этих событиях читайте в статье "ЕвроПравды": Израиль под защитой Орбана. Как Европа меняет политику в регионе на фоне катастрофы в Газе.