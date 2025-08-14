Трамп хоче, щоб журналісти мали доступ до сектора Гази

Американський президент Дональд Трамп заявив у четвер, 14 серпня, що хотів би, щоб журналісти отримали доступ до сектора Гази.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами у Білому домі, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Як відомо, Ізраїль не дозволяє іноземним журналістам в'їжджати до Гази з початку війни в жовтні 2023 року, за винятком тих, хто перебуває під військовим супроводом Ізраїлю.

Відтак у четвер, 14 серпня, Трамп заявив, що хотів би, щоб журналісти отримали доступ до сектора Гази, щоб побачити гуманітарні зусилля.

"Я хотів би, щоб це сталося. Я не маю нічого проти того, щоб журналісти поїхали туди. Як ви знаєте, це дуже небезпечна ситуація для журналістів, але я хотів би це побачити", – заявив Трамп.

Зіштовхнувшись зі все більшою міжнародною критикою своїх військових операцій у Газі, Ізраїль дозволив більшій кількості вантажівок з гуманітарною допомогою перетнути кордон, а деяким іноземним державам – здійснити повітряні десанти з продовольством і ліками.

Німеччина, Франція, Італія, Нідерланди та Канада здійснили авіадесантну доставку гуманітарної допомоги в сектор Гази.

На тлі загострення гуманітарної кризи у секторі Гази лунає дедалі гучніша критика уряду Беньяміна Нетаньягу з боку європейських лідерів. Підтримка та симпатія до Ізраїлю у суспільствах держав Західної Європи досягли найнижчого рівня за багато років опитувань.

Нещодавно президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Париж визнає Палестину у вересні на Генасамблеї ООН. Попри різку критику з боку США, Франція отримала помітну підтримку.

До кола прихильників визнання Палестинської держави увійшли кілька європейських країн, а також Канада, Австралія та Нова Зеландія, які спільною заявою закликали міжнародну спільноту наслідувати цей крок.

Детальніше про ці події читайте у статті "ЄвроПравди": Ізраїль під захистом Орбана. Як Європа змінює політику в регіоні на тлі катастрофи у Газі