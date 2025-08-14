Трамп хочет, чтобы журналисты имели доступ к сектору Газы

Американский президент Дональд Трамп заявил в четверг, 14 августа, что хотел бы, чтобы журналисты получили доступ к сектору Газы.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Белом доме, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Как известно, Израиль не позволяет иностранным журналистам въезжать в Газу с начала войны в октябре 2023 года, за исключением тех, кто находится под военным сопровождением Израиля.

Поэтому в четверг, 14 августа, Трамп заявил, что хотел бы, чтобы журналисты получили доступ в сектор Газы, чтобы увидеть гуманитарные усилия.

"Я хотел бы, чтобы это произошло. Я не имею ничего против того, чтобы журналисты поехали туда. Как вы знаете, это очень опасная ситуация для журналистов, но я хотел бы это увидеть", – заявил Трамп.

Столкнувшись с растущей международной критикой своих военных операций в Газе, Израиль разрешил большему количеству грузовиков с гуманитарной помощью пересечь границу, а некоторым иностранным государствам – осуществить воздушные десанты с продовольствием и медикаментами.

Германия, Франция, Италия, Нидерланды и Канада осуществили авиадесантную доставку гуманитарной помощи в сектор Газа.

На фоне обострения гуманитарного кризиса в секторе Газа звучит все более громкая критика правительства Биньямина Нетаньяху со стороны европейских лидеров. Поддержка и симпатия к Израилю в обществах стран Западной Европы достигли самого низкого уровня за много лет опросов.

Недавно президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж признает Палестину в сентябре на Генассаблее ООН. Несмотря на резкую критику со стороны США, Франция получила заметную поддержку. В круг сторонников признания Палестинского государства вошли несколько европейских стран, а также Канада, Австралия и Новая Зеландия, которые совместным заявлением призвали международное сообщество последовать этому шагу.

