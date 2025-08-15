У Греції взяли під варту двох підозрюваних у підпалах, що спричинили лісові пожежі

Двоє людей були взяті під варту у грецькому місті Патра після того, як у четвер вдень в районі Баласа в Ахайї, на північному заході Пелопоннесу, знову спалахнула пожежа.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Влада каже, що свідчення вказують на те, що пара підозріло поводилася в цьому районі до спалаху пожежі.

Пожежники продовжували боротися з кількома розрізненими фронтами в Ахайї в четвер увечері, через два дні після того, як там спалахнули пожежі, причому один активний осередок вогню просувався в напрямку поселення Романос.

Ситуація була описана як особливо критична в Баласі, на схід від Патри, де невелике повторне загоряння сталося раніше в четвер увечері. У Баласі та Драгелоні було оголошено екстрене оповіщення через службу 112 із закликом до мешканців переїхати до Патри заради безпеки.

За останніми повідомленнями, понад 200 пожежників за підтримки восьми наземних команд, 73 транспортних засобів та літаків, що здійснюють скидання води, борються з вогнем.

Лісові пожежі в Ахайї є одними з численних пожеж, що спалахнули по всій Греції на початку цього тижня, більшість з яких наразі перебувають під контролем або загашені.

Окрім останніх підозрюваних, влада затримала трьох чоловіків за підозрою у підпалі у зв'язку з пожежами в Ахайї. Як повідомляється, записи з камер спостереження підтверджують підозру в тому, що пожежі були навмисно влаштовані.

Іспанія протягом всього сезону потерпала від лісових пожеж у різних регіонах, проте поточний тиждень став найгіршим – за лічені дні вигоріли десятки тисяч гектарів території, багатьом людям довелось евакуюватись.

По всій країні загинули вже троє людей, з них двоє – пожежники-волонтери.

На початку серпня на півдні Франції сталась найбільша пожежа за останні десятиліття.