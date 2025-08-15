В Греции взяли под стражу двух подозреваемых в поджогах, вызвавших лесные пожары

Два человека были взяты под стражу в греческом городе Патра после того, как в четверг днем в районе Баласа в Ахайе, на северо-западе Пелопоннеса, снова вспыхнул пожар.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Власти говорят, что свидетельства указывают на то, что пара подозрительно вела себя в этом районе до вспышки пожара.

Пожарные продолжали бороться с несколькими разрозненными фронтами в Ахайе в четверг вечером, через два дня после того, как там вспыхнули пожары, причем один активный очаг огня продвигался в направлении поселения Романос.

Ситуация была описана как особенно критическая в Баласе, к востоку от Патры, где небольшое повторное возгорание произошло ранее в четверг вечером. В Баласе и Драгелоне было объявлено экстренное оповещение через службу 112 с призывом к жителям переехать в Патру ради безопасности.

По последним сообщениям, более 200 пожарных при поддержке восьми наземных команд, 73 транспортных средств и самолетов, осуществляющих сброс воды, борются с огнем.

Лесные пожары в Ахайи являются одними из многочисленных пожаров, вспыхнувших по всей Греции в начале этой недели, большинство из которых сейчас находятся под контролем или потушены.

Кроме последних подозреваемых, власти задержали трех мужчин по подозрению в поджоге в связи с пожарами в Ахайе. Как сообщается, записи с камер наблюдения подтверждают подозрение в том, что пожары были намеренно устроены.

Испания в течение всего сезона страдала от лесных пожаров в разных регионах, однако текущая неделя стала худшей – за считанные дни выгорели десятки тысяч гектаров территории, многим людям пришлось эвакуироваться.

По всей стране погибли уже три человека, из них двое – пожарные-волонтеры.

В начале августа на юге Франции произошел крупнейший пожар за последние десятилетия.