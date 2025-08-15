ГУР отримало від Латвії техніку, придбану за донати

Підрозділи Головного управління розвідки Міноборони отримали від Латвії FPV-дрони, "мавіки", прилади нічного бачення та автомобіль Hummer.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Укрінформ".

Майор Національної гвардії Латвії Яніс Слайдінш передав заступнику начальника ГУР Вадиму Скібіцькому техніку, придбану на 120 тисяч євро, зібраних у межах донатів латвійських громадян.

Як розповів Слайдінш, у прагненні підтримати Збройні сили України у Латвії оголосили збір, під час якого латвійці протягом двох місяців задонатили 120 тисяч євро.

"За ці гроші ми купили FPV-дрони, "мавіки" і прилади нічного бачення. Також один благодійник передав для Головного управління розвідки автомобіль Hummer", – сказав він.

За словами Слайдінша, це уже сьомий збір латвійців на підтримку України, а за зібрані кошти купують техніку для ГУР і підрозділів територіальної оборони України.

Скібіцький наголосив, що після повномасштабного російського вторгнення в Україну країни Балтії виділяють значну частку свого оборонного бюджету на допомогу ЗСУ. "Ви бачите тут, це лише частина. Ми отримуємо також інші подарунки, які необхідні нашим спецпідрозділам", – зазначив він.

Нагадаємо, на початку березня уряд Латвії ухвалив рішення про безоплатну передачу Україні чергової партії транспортних засобів, конфіскованих у п'яних водіїв.

Колишній прем’єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш в інтерв’ю "Європейській правді" заявляв, що 100% латвійського суспільства підтримують Україну – навіть ті, хто їздить п'яним.