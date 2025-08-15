ГУР получило от Латвии технику, приобретенную за донаты

Подразделения Главного управления разведки Минобороны получили от Латвии FPV-дроны, "мавики", приборы ночного видения и автомобиль Hummer.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Укринформ".

Майор Национальной гвардии Латвии Янис Слайдиньш передал заместителю начальника ГУР Вадиму Скибицкому технику, приобретенную на 120 тысяч евро, собранных в рамках донатов латвийских граждан,

Как рассказал Слайдиньш, в стремлении поддержать Вооруженные силы Украины в Латвии объявили сбор, во время которого латвийцы в течение двух месяцев задонатили 120 тысяч евро.

"За эти деньги мы купили FPV-дроны, "мавики" и приборы ночного видения. Также один благотворитель передал для Главного управления разведки автомобиль Hummer", – сказал он.

По словам Слайдиньша, это уже седьмой сбор латвийцев в поддержку Украины, а за собранные средства покупают технику для ГУР и подразделений территориальной обороны Украины.

Скибицкий отметил, что после полномасштабного российского вторжения в Украину страны Балтии выделяют значительную долю своего оборонного бюджета на помощь ВСУ. "Вы видите здесь, это лишь часть. Мы получаем также другие подарки, которые необходимы нашим спецподразделениям", – отметил он.

Напомним, в начале марта правительство Латвии приняло решение о безвозмездной передаче Украине очередной партии транспортных средств, конфискованных у пьяных водителей.

Бывший премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в интервью "Европейской правде" заявлял, что 100% латвийского общества поддерживают Украину – даже те, кто ездит пьяным.