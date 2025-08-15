У Німеччині дві землі сперечаються, хто винайшов ковбаски "братвурст"

Між двома німецькими федеральними землями, Баварією та Тюрингією, спалахнула суперечка про те, хто має право вважатися винахідником ковбасок "братвурст" (Bratwurst).

Про це, як пише "Європейська правда", інформує BBC.

Досі баварська таверна Wurstkuchl претендувала на звання "найстарішого ковбасного кіоску у світі". Вона розташована на Кам’яному мосту в Регенсбурзі на Дунаї. Найдавніша письмова згадка про кухаря або харчову ятку на Кам’яному мосту, за твердженням власників, датується 1378 роком.

Але тепер історики в Ерфурті, столиці Тюрингії, виявили документ від 1269 року, в якому згадуються люди, що орендували будівлю з місцем для смаження м’яса (Brathütte) та спеціальною сковорідкою (Bräter).

Наразі дослідники шукають в Ерфурті місце, де колись стояла ця ятка. Жоден ресторан у місті поки не заявив про себе як про "найстарішу точку з Bratwurst".

Раніше в Тюрингії найдавніша письмова згадка про Bratwurst датувалася 1404 роком – тоді в місті Арнштадт було зафіксовано витрату "1 гроша на оболонки для ковбасок".

Тим часом у Регенсбурзі Wurstkuchl продовжує виготовляти свої ковбаски. На їхньому сайті зазначено, що "багато чого залишилося незмінним" ще з часів Середньовіччя: відкрите грилювання, домашні ковбаски з чистої свинячої шинки, квашена капуста з власного підвального цеху та фірмова гірчиця Wurstkuchl.

Відповідаючи на новини про давніший ковбасний кіоск, власниця Wurstkuchl Александра Маєр сказала BR24: "Чесно кажучи, нас це зовсім не турбує".

Вона додала, що пишається сімейною традицією виготовляти ковбаски та тим, що люди приходять заради якості продукції. "Не думаю, що хтось скаже: "Я більше туди не піду, бо це лише другий найстаріший кіоск", – сказала Маєр.

Це не перший випадок суперечки через Bratwurst. Раніше за право вважатися місцем найстарішої ковбасної ятки сперечалися баварські міста Регенсбург і Нюрнберг. Зрештою рішення ухвалили на користь Регенсбурга.

