В Германии две земли спорят, кто изобрел колбаски "братвурст"

Между двумя немецкими федеральными землями, Баварией и Тюрингией, вспыхнул спор о том, кто имеет право считаться изобретателем колбасок "братвурст" (Bratwurst).

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует BBC.

До сих пор баварская таверна Wurstkuchl претендовала на звание "старейшего колбасного киоска в мире". Она расположена на Каменном мосту в Регенсбурге на Дунае. Древнейшее письменное упоминание о поваре или пищевой лавке на Каменном мосту, по утверждению владельцев, датируется 1378 годом.

Но теперь историки в Эрфурте, столице Тюрингии, обнаружили документ от 1269 года, в котором упоминаются люди, арендовавшие здание с местом для жарки мяса (Brathütte) и специальной сковородкой (Bräter).

Сейчас исследователи ищут в Эрфурте место, где когда-то стоял этот ларек. Ни один ресторан в городе пока не заявил о себе как о "старейшей точке с Bratwurst".

Ранее в Тюрингии самое древнее письменное упоминание о Bratwurst датировалось 1404 годом – тогда в городе Арнштадт была зафиксирована трата "1 гроша на оболочки для колбасок".

Тем временем в Регенсбурге Wurstkuchl продолжает изготавливать свои колбаски. На их сайте указано, что "многое осталось неизменным" еще со времен Средневековья: открытое грилирование, домашние колбаски из чистой свиной ветчины, квашеная капуста из собственного подвального цеха и фирменная горчица Wurstkuchl.

Отвечая на новости о давнем колбасном киоске, владелица Wurstkuchl Александра Майер сказала BR24: "Честно говоря, нас это совсем не беспокоит".

Она добавила, что гордится семейной традицией изготавливать колбаски и тем, что люди приходят ради качества продукции. "Не думаю, что кто-то скажет: "Я больше туда не пойду, потому что это лишь второй старейший киоск", – сказала Майер.

Это не первый случай спора из-за Bratwurst. Ранее за право считаться местом старейшей колбасной палатки спорили баварские города Регенсбург и Нюрнберг. В конце концов решение было принято в пользу Регенсбурга.

Напомним, в мае мясоеды и веганы поспорили из-за конкурса барбекю в немецком городке.

А в прошлом году Суд ЕС признал, что веганские сосиски имеют право называться сосисками.