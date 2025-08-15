У Польщі взяли під варту українців, підозрюваних у вандалізмі щодо пам’яток

У Польщі взяли під варту терміном на три місяці українців, підозрюваних у вандалізмі щодо пам’яток на території країни.

Про це у п’ятницю журналістам повідомили в МЗС України, пише "Європейська правда".

"За попередньою інформацією генерального консульства України у Вроцлаві, підозрюваних у вандалізмі взято під варту строком на три місяці", – заявили у МЗС.

Консульська посадова особа перебуває на контакті з місцевими правоохоронними органами, направлено відповідний запит для зʼясування обставин події.

У МЗС не уточнили, про яку кількість підозрюваних ідеться. Однак 13 серпня поліція Польщі заявила про затримання двох 17-річних українців.

Стверджується, що вони малювали червоно-чорні прапори та залишали "бандерівські гасла" на будівлях і у місцях пам’яті жертв Волинської трагедії. Ці дії відбувались на території Вроцлава, Варшави, а також нещодавно у селі Домостав.

Посольство України у Варшаві заявило, що розцінює дії, спрямовані проти місць пам’яті на території Польщі, як провокацію, організовану російськими спецслужбами.

