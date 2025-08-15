Трамп: если встреча с Путиным будет плохой, то закончится очень быстро

Президент США Дональд Трамп заявил, что его саммит с Владимиром Путиным завершится "очень быстро", если с первых минут американский лидер поймет, что встреча проходит "плохо".

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал журналистам в Белом доме в четверг, его слова приводит CNN.

По его мнению, Владимир Путин хочет мира в Украине и не будет несерьезно вести себя на саммите на Аляске 15 августа.

"Мы выясним, какая позиция у каждого. И я пойму в течение первых двух, трех, четырех или пяти минут... будет ли это хорошая встреча или плохая", – сказал Трамп журналистам.

"И если встреча будет плохой, она закончится очень быстро. А если встреча будет хорошей, мы в ближайшем будущем достигнем мира", – добавил он.

Трамп давно утверждает, что Путин не начал бы полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году, если бы он был президентом, и в четверг заявил, что война "никогда не должна была состояться".

"Если бы я не был президентом, по моему мнению, он бы гораздо быстрее захватил всю Украину. Но я президент, и он не будет со мной играть", – сказал Трамп.

Накануне Центр противодействия дезинформации СНБО сообщил, что Владимир Путин готовит к встрече с президентом США на Аляске "исторические материалы", чтобы доказать, что Украина "искусственное государство".

Трамп заявил, что ожидает от Путина серьезного отношения к встрече, угрожая "очень серьезными последствиями" для Москвы, если российский лидер не согласится принять меры для прекращения войны.

Накануне саммита лидеров США и России на Аляске состоялся проукраинский митинг.