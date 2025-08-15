Глава МЗС Італії про саміт на Алясці: м'яч на полі Путіна

Глава МЗС Італії Антоніо Таяні вважає, що від лідера Росії Владіміра Путіна залежать результати його зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом на Алясці.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує Rai News.

Таяні сподівається, що саміт в Анкориджі стане поворотним моментом, і що після цієї зустрічі розпочнуться справжні переговори між Росією та Україною про мир.

"Це те, чого ми повинні сподіватися. Потрібно зрозуміти, чи може цей результат бути плодом цієї першої зустрічі", – сказав міністр.

У відповідь на запитання, від кого залежить результат зустрічі, він відповів, що від Путіна.

"Я не знаю, наскільки він буде готовий вислухати вимоги Трампа і наскільки він хоче досягти перемир'я, щоб швидко закінчити війну. Тому питання не стільки в тому, що вимагатиме Трамп, скільки в тому, на що буде готовий погодитися Путін. М'яч на його полі. Саме він повинен сказати, чи хоче він діалогу, чи хоче зустрічі із Зеленським, чи ні", – вважає глава МЗС Італії.

Разом з тим, він переконаний, що на цьому етапі війни Росія намагається завоювати якомога більше української території.

Зазначимо, напередодні глава уряду Італії Джорджа Мелоні висловила задоволення єдністю намірів Заходу напередодні саміту Трампа і Путіна.

А Трамп заявив, що його саміт Путіним завершиться "дуже швидко", якщо з перших хвилин американський лідер зрозуміє, що зустріч проходить "погано".