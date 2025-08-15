Глава МИД Италии о саммите на Аляске: мяч на поле Путина

Глава МИД Италии Антонио Таяни считает, что от лидера России Владимира Путина зависят результаты его встречи с американским президентом Дональдом Трампом на Аляске.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует Rai News.

Таяни надеется, что саммит в Анкоридже станет поворотным моментом, и что после этой встречи начнутся настоящие переговоры между Россией и Украиной о мире.

"Это то, чего мы должны надеяться. Нужно понять, может ли этот результат быть плодом этой первой встречи", – сказал министр.

В ответ на вопрос, от кого зависит результат встречи, он ответил, что от Путина.

"Я не знаю, насколько он будет готов выслушать требования Трампа и насколько он хочет достичь перемирия, чтобы быстро закончить войну. Поэтому вопрос не столько в том, что будет требовать Трамп, сколько в том, на что будет готов согласиться Путин. Мяч на его поле. Именно он должен сказать, хочет ли он диалога, хочет ли встречи с Зеленским или нет", – считает глава МИД Италии.

Вместе с тем он убежден, что на этом этапе войны Россия пытается завоевать как можно больше украинской территории.

Отметим, накануне глава правительства Италии Джорджа Мелони выразила удовлетворение единством намерений Запада накануне саммита Трампа и Путина.

А Трамп заявил, что его саммит Путиным завершится "очень быстро", если с первых минут американский лидер поймет, что встреча проходит "плохо".