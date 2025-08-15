Міністр оборони Британії: саміт Трампа і Путіна – важливий, але лише перший крок

Міністр оборони Британії Джон Гілі заявив, що сьогоднішня зустріч на Алясці між президентом США Дональдом Трампом і лідером РФ Владіміром Путіним є важливим "першим кроком".

Про це він сказав в ефірі Sky News, повідомляє "Європейська правда".

Трамп неодноразово давав зрозуміти, що сьогоднішній саміт, швидше за все, буде лише одним з багатьох.

Американський лідер навіть заявив, що потенційна друга зустріч може включати Володимира Зеленського і буде "більш важливою".

"Зрештою, війни можуть закінчитися лише дипломатичним шляхом, і війни можуть закінчитися лише тоді, коли дві сторони за посередництва, в такому випадку президента Трампа, розмовляють", – сказав Гілі.

"Тож я сподіваюся, що сьогодні ми побачимо початок цих переговорів. Ми побачимо, що президент Путін нарешті дотримається свого слова, адже за останні пів року він чотири рази заявляв, що хоче миру", – додав він.

Гілі також повторив меседж Європи про те, що не може бути "жодних рішень щодо України без України".

Міністр зазначив, що в кінцевому підсумку будь-які переговори впираються в питання, чи буде Путін робити "те, що він говорить".

"Чи готовий [Путін], як він каже, до миру? І чи відступить він від війни, яку він веде в Україні вже три з половиною роки, не досягнувши жодної зі своїх стратегічних цілей і втративши за цей час понад мільйон росіян", – сказав Гілі.

Нагадаємо, Трамп заявив, що його саміт Путіним завершиться "дуже швидко", якщо з перших хвилин американський лідер зрозуміє, що зустріч проходить "погано".

Однак він передбачає, що його зустріч з очільником Кремля має 25% шансів на провал.