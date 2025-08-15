Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что сегодняшняя встреча на Аляске между президентом США Дональдом Трампом и лидером РФ Владимиром Путиным является важным "первым шагом".

Об этом он сказал в эфире Sky News, сообщает "Европейская правда".

Трамп неоднократно давал понять, что сегодняшний саммит, скорее всего, будет лишь одним из многих.

Американский лидер даже заявил, что потенциальная вторая встреча может включать Владимира Зеленского и будет "более важной".

"В конце концов, войны могут закончиться только дипломатическим путем, и войны могут закончиться только тогда, когда две стороны при посредничестве, в данном случае президента Трампа, разговаривают", – сказал Хили.

"Поэтому я надеюсь, что сегодня мы увидим начало этих переговоров. Мы увидим, что президент Путин наконец сдержит свое слово, ведь за последние полгода он четыре раза заявлял, что хочет мира", – добавил он.

Хили также повторил месседж Европы о том, что не может быть "никаких решений по Украине без Украины".

Министр отметил, что в конечном итоге любые переговоры упираются в вопрос, будет ли Путин делать "то, что он говорит".

"Готов ли [Путин], как он говорит, к миру? И отступит ли он от войны, которую он ведет в Украине уже три с половиной года, не достигнув ни одной из своих стратегических целей и потеряв за это время более миллиона россиян", – сказал Хили.

Напомним, Трамп заявил, что его саммит Путиным завершится "очень быстро", если с первых минут американский лидер поймет, что встреча проходит "плохо".

Однако он предполагает, что его встреча с главой Кремля имеет 25% шансов на провал.