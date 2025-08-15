В Естонії відзначили активізацію військових дій РФ перед самітом на Алясці

РФ підвищила свою військову активність в Україні на тлі запланованої на Алясці зустрічі лідерів Росії та США, що відображає прагнення російського керівництва досягти максимальних результатів перед можливими мирними переговорами.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив керівник відділу оборонної готовності Міністерства оборони Естонії Герт Каю, його цитує ERR.

За його словами, застосування "Шахедів", планерних авіабомб і ударів з закритих позицій відображає прагнення керівництва Російської Федерації досягти максимальних результатів перед можливими мирними переговорами.

Він відзначив, що Росія продовжує проявляти найбільшу активність у Донецькій області. На Покровському напрямку найпомітнішою подією останнього тижня стало просування російських військ по осі Добропілля-Покровськ.

Тактика російських збройних сил полягає в прихованому просуванні за лінію оборони українських підрозділів невеликими групами, чисельністю до десятка осіб. Такі пересування часто здійснюються без важкої техніки, що ще більше ускладнює виявлення таких груп українцями, пояснив Каю.

Дуже ймовірно, що найближчими днями російські підрозділи спробують закріпити досягнутий успіх, використовуючи підтримку додаткових сил, вогневу підтримку з закритих позицій і удари безпілотників, сказав він.

Представник Міноборони Естонії також підкреслив, що Росія, ймовірно, почне часткову ротацію підрозділів на Курському напрямку, включаючи виведення підрозділів ВДВ.

Можливо, що в найближчі тижні підрозділи будуть відновлені і перекинуті в Донецьку або Запорізьку області для підтримки операцій і повного захоплення Донецької області. "Це знову вказує на пріоритети Росії щодо Донецької області", – зазначив Каю.

Він підкреслив, що нинішню підвищену активність Росії в Україні слід розглядати у світлі майбутньої зустрічі президента США Дональда Трампа і російського лідера Владіміра Путіна.

Нагадаємо, Трамп заявив, що його саміт Путіним завершиться "дуже швидко", якщо з перших хвилин американський лідер зрозуміє, що зустріч проходить "погано".

Однак він передбачає, що його зустріч з очільником Кремля має 25% шансів на провал.