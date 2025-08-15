В Эстонии отметили активизацию военных действий РФ перед саммитом на Аляске

РФ повысила свою военную активность в Украине на фоне запланированной на Аляске встречи лидеров России и США, что отражает стремление российского руководства достичь максимальных результатов перед возможными мирными переговорами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил руководитель отдела оборонной готовности Министерства обороны Эстонии Герт Каю, его цитирует ERR.

По его словам, применение "Шахедов", планерных авиабомб и ударов с закрытых позиций отражает стремление руководства Российской Федерации достичь максимальных результатов перед возможными мирными переговорами.

Он отметил, что Россия продолжает проявлять наибольшую активность в Донецкой области. На Покровском направлении самым заметным событием последней недели стало продвижение российских войск по оси Доброполье-Покровск.

Тактика российских вооруженных сил заключается в скрытом продвижении за линию обороны украинских подразделений небольшими группами, численностью до десятка человек. Такие передвижения часто осуществляются без тяжелой техники, что еще больше затрудняет обнаружение таких групп украинцами, пояснил Каю.

Весьма вероятно, что в ближайшие дни российские подразделения попытаются закрепить достигнутый успех, используя поддержку дополнительных сил, огневую поддержку с закрытых позиций и удары беспилотников, сказал он.

Представитель Минобороны Эстонии также подчеркнул, что Россия, вероятно, начнет частичную ротацию подразделений на Курском направлении, включая вывод подразделений ВДВ.

Возможно, что в ближайшие недели подразделения будут восстановлены и переброшены в Донецкую или Запорожскую области для поддержки операций и полного захвата Донецкой области. "Это снова указывает на приоритеты России в отношении Донецкой области", – отметил Каю.

Он подчеркнул, что нынешнюю повышенную активность России в Украине следует рассматривать в свете предстоящей встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина.

Напомним, Трамп заявил, что его саммит Путиным завершится "очень быстро", если с первых минут американский лидер поймет, что встреча проходит "плохо".

Однако он предполагает, что его встреча с главой Кремля имеет 25% шансов на провал.