Макрон і Зеленський знову поспілкувались та домовились зустрітись після Аляски

Новини — П'ятниця, 15 серпня 2025, 15:08 — Марія Ємець

Президент Франції Емманюель Макрон та президент України Володимир Зеленський мали нові контакти та домовилися про зустріч після того, як відбудуться переговори лідерів США й РФ на Алясці.

Як повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда", про це повідомили у Єлисейському палаці.

Медіа повідомили, що Макрон і Зеленський за останній час знову спілкувалися. 

"Президент Макрон і президент Зеленський домовилися зустрітися у зручний момент після Аляски", – зазначили у Єлисейському палаці, не згадуючи орієнтовної дати чи місця. 

В оточенні Макрона журналістам повідомили, що між Макроном і Зеленським підтримується "тісний і постійний діалог". 

Нагадаємо, Макрон був одним з учасників інтенсивних дистанційних перемовин у середу 13 серпня за участі європейських лідерів, президентів України і США та генсека НАТО, а також окремо у форматі "коаліції рішучих". 

Після того Макрон заявив, що територіальні питання "не будуть предметом переговорів" ні з ким, окрім президента України Володимира Зеленського.

За словами Зеленського, Трамп пообіцяв зателефонувати йому після того, як зустріч з очільником Кремля завершиться.

Макрон Зеленський
