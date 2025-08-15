Макрон і Зеленський знову поспілкувались та домовились зустрітись після Аляски
Президент Франції Емманюель Макрон та президент України Володимир Зеленський мали нові контакти та домовилися про зустріч після того, як відбудуться переговори лідерів США й РФ на Алясці.
Як повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда", про це повідомили у Єлисейському палаці.
Медіа повідомили, що Макрон і Зеленський за останній час знову спілкувалися.
"Президент Макрон і президент Зеленський домовилися зустрітися у зручний момент після Аляски", – зазначили у Єлисейському палаці, не згадуючи орієнтовної дати чи місця.
В оточенні Макрона журналістам повідомили, що між Макроном і Зеленським підтримується "тісний і постійний діалог".
Нагадаємо, Макрон був одним з учасників інтенсивних дистанційних перемовин у середу 13 серпня за участі європейських лідерів, президентів України і США та генсека НАТО, а також окремо у форматі "коаліції рішучих".
Після того Макрон заявив, що територіальні питання "не будуть предметом переговорів" ні з ким, окрім президента України Володимира Зеленського.
За словами Зеленського, Трамп пообіцяв зателефонувати йому після того, як зустріч з очільником Кремля завершиться.