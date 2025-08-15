Макрон и Зеленский снова пообщались и договорились встретиться после Аляски

Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский имели новые контакты и договорились о встрече после того, как состоятся переговоры лидеров США и РФ на Аляске.

Как сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда", об этом сообщили в Елисейском дворце.

Медиа сообщили, что Макрон и Зеленский за последнее время снова общались.

"Президент Макрон и президент Зеленский договорились встретиться в удобный момент после Аляски", – отметили в Елисейском дворце, не упоминая ориентировочной даты или места.

В окружении Макрона журналистам сообщили, что между Макроном и Зеленским поддерживается "тесный и постоянный диалог".

Напомним, Макрон был одним из участников интенсивных дистанционных переговоров в среду 13 августа с участием европейских лидеров, президентов Украины и США и генсека НАТО, а также отдельно в формате "коалиции решительных".

После того Макрон заявил, что территориальные вопросы "не будут предметом переговоров" ни с кем, кроме президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Зеленского, Трамп пообещал позвонить ему после того, как встреча с главой Кремля завершится.