Главы МИД ЕС обсудят 19-й пакет санкций против России 29-30 августа в Копенгагене

Во время неформального заседания министров иностранных дел Европейского Союза в формате "Гимних" (Gymnich meeting) 29-30 августа в Копенгагене, которое традиционно проводится каждые полгода председательствующим в ЕС государством, впервые на министерском уровне будет обсуждаться 19-й пакет санкций против России.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" на условиях анонимности рассказал дипломат одного из государств ЕС в Брюсселе, который знаком с запланированной повесткой дня заседания.

"Во время неформальной встречи в формате Гимних в Копенгагене в конце августа, министры иностранных дел обсудят новый пакет санкций против Российской Федерации", – сообщил дипломат.

Он уточнил, что в повестке дня мероприятия будет выделен отдельный пункт по обсуждению "усиления давления на Россию, в частности путем санкций и противодействия теневому флоту России".

"Сейчас над проектом 19-го пакета санкций работает Еврокомиссия, и в частности Европейская служба внешних дел", – добавил собеседник "ЕвроПравды".

Встреча в формате "Гимних" – неформальная встреча министров иностранных дел государств-членов Европейского Союза, которая организуется каждые шесть месяцев, согласно ротационному председательству в Совете ЕС с 1974 года.

Министры проводят откровенные закрытые разговоры без присутствия помощников. Этот тип встреч получил название от первого подобного мероприятия, состоявшегося в замке Гимних (Германия).

Как сообщала "Европейская правда", ЕС готовит новый, 19-й санкционный пакет против РФ, который может быть принят уже в сентябре 2025 года.

Президент США Дональд Трамп также выразил готовность ввести дополнительные санкции против России, если переговоры на Аляске не будут успешными.

18 июля ЕС утвердил 18-й пакет санкций Евросоюза против России, который долго не могли согласовать из-за сопротивления Словакии и Мальты.