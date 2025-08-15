Трамп допустив, що США запропонують Україні якісь гарантії, але не через НАТО

Президент США Дональд Трамп сказав, що потенційно готовий запропонувати Україні якісь безпекові гарантії, але це буде "не у формі НАТО".

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив під час спілкування зі ЗМІ на борту президентського літака дорогою на Аляску, на саміт з очільником Кремля.



Трампа запитали, чи можливо, що США нададуть Україні якісь безпекові гарантії, поруч з європейськими партнерами.

"Не у формі НАТО, тому що, ви знаєте, що є речі, яких не станеться. Але так, разом з Європою – така можливість є", – відповів Трамп.

Це підтверджує позицію, яку переказав президент Франції Емманюель Макрон після спілкування Трампа з європейськими лідерами і Зеленським 13 серпня.

Також Трамп підтвердив, що у розмові з Путіним буде порушуватися питання українських територій, проте він "не буде вести перемовини від імені України".